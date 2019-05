Schopfheim Stefan Brutschin übernimmt den Vorsitz

In seinem Rückblick sprach Fischer von „zufriedenstellende Ergebnissen“ in der vergangenen Saison. Die erste und zweite Herren-Mannschaft spielen gemeinsam in der Bezirksliga, die dritte Mannschaft schaffte den Aufstieg in die Bezirksklasse, und die beiden weiteren Herrenteams schlugen sich in ihren Spielklassen sehr beachtlich. Die Herren B gewannen den Bezirkspokal und erreichten das südbadische Pokalfinale. Die Damen-Mannschaft schlug sich achtbar in der Landesliga achtbar. Einige ältere Akteure vertraten den TTC im Vorjahr bei den Senioren-Weltmeisterschaften in Las Vegas. Der Verein könne ideale Trainings- und Wettkampfbedingungen vorweisen, sagte Hager. Nicht ohne Stolz verwies der scheidende Vorsitzende darauf, dass sich der TTC zum größten Tischtennis-Verein im Bezirk Oberrhein entwickelt habe. Das sei auch der guten Jugendarbeit zu verdanken.

Jugendwart Julian Hagers Bericht verdeutlichte den hohen Stellenwert der Jugendarbeit. Sowohl die beiden Jugendteams wie auch die Schüler-Mannschaft belegten gute Plätze, bei den U18-Bezirksmeisterschaften wurde David Domaschke Bezirksmeister und Paul Luft Vizemeister.