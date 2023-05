Schopfheim Stolperstein-Ausstellung eröffnet

Jugendliche sensibilisieren

Schulleiterin Claudia Tatsch erklärte bei der Eröffnung, dass man sich freue, die Aussteller im Haus zu haben. So könnten die Schülerinnen und Schüler nachvollziehen, weshalb am 28. August die Stolpersteine für Herbert und Meta Mayer in der Hauptstraße 49 und für Katharina Waldi in der Hauptstraße 14 verlegt werden. Da bei der Verlegung selbst nur eine begrenzte Zahl an Besuchern möglich sei, könne man mit der Ausstellung nun bereits viele Jugendliche auf das Thema aufmerksam machen.

Filmische Verarbeitung

Neben den Stolpersteine wird am 28. August am Markus-Pflüger-Heim eine Stolperschwelle für die 108 Bewohner der damaligen Kreispflegeanstalt in Wiechs angebracht, die aufgrund einer körperlichen Einschränkung oder einer geistigen Behinderung deportiert und ermordet wurden. Dieses Geschehen haben drei Schülerinnen der elften Klasse zum Anlass genommen, einen Film zur besonderen Geschichte des Heims im Nationalsozialismus zu erstellen. Katharina Heubes, Kira Hagmann und Annika Shimshek schilderten, wie es zur Entstehung des Films kam, den sie beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten eingereicht haben. Demnach wurden sie Anfang des Schuljahres durch die Schulleiterin auf den Geschichtswettbewerb aufmerksam gemacht. Da sie bei der Verlegung der ersten Stolpersteine in Schopfheim dabei waren und der Vater einer der Jugendlichen in der Initiative engagiert ist, gab es einen Bezug zum Thema.