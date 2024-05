Ein 61-jähriger Motorradfahrer kam laut Polizei am Montag, gegen 14 Uhr, auf der L 139 in Richtung Enkenstein nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Grund sei nach Angaben des Motorradfahrers ein Niesanfall gewesen. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt; der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr angefordert.