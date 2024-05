Begeisterte Besucher

Was macht das Schopfheimer Frühlingsfest so beliebt und attraktiv? Ein Ehepaar aus Efringen-Kirchen, das sich am Bierbrunnen mit Blick auf die Hauptbühne gerade ein Kaltgetränk gönnt: „Es ist einfach eine schöne, angenehme Atmosphäre und das Angebots ist vielfältig. Wir kommen jedes Jahr hierher, und nicht nur zum Frühlingsfest.“ Für einen Schopfheimer Bürger ist der Besuch hier sowieso schon fast Pflicht: „Es sind viele heimische Geschäfte beteiligt, darunter auch viele Familienbetriebe. Außerdem wird in Schopfheim viel geboten – ich habe auch schon Tickets besorgt für ein Konzert am „Sommersound“ im Juli.“ Ein Rheinfelder Gast wiederum bekennt, dass er eigentlich nichts von verkaufsoffenen Sonntagen hält und nur seiner Frau zuliebe hier ist – nun aber die lebendige Festmeile hier, das Angebot der Geschäfte und das Rahmenprogramm „wirklich ansprechend findet“.