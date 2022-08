Vieles, was am Weg liegt, vom Brunnen übers Denkmal bis zur Skulptur, gehört so selbstverständlich ins Stadtbild, dass es im Alltag keine Beachtung findet. Bei der Führung werden „Kunstwerke unter freiem Himmel“ erläutert, und es wird über die Künstler berichtet, die sie geschaffen haben. Die Leitung hat Ulla K. Schmid.

Die Kunstführung findet am Donnerstag, 18. August, um 17 Uhr statt. Treffpunkt: Brunnen in der Mitte der Torstraße. Gebühr: zehn Euro pro Person. Um Anmeldung bei der Tourist-Info (Tel. 07622 / 396-145 oder per E-Mail an: tourismus@schopfheim.de) wird gebeten.