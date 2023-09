Schopfheim Themenwoche zur „Quelle des Lebens“

Das Programm

Die Akteure versprechen ein facettenreiches Programm, das ganz unterschiedliche Besuchergruppen ansprechen soll: Führungen, Wanderungen und Radtouren auf des Wassers Spuren sind ebenso mit dabei wie thematische Vorträge, Konzerte und Gesprächsformate. Besonders für Kinder/Familien geeignet ist ein „Hör- und Spielnachmittag“ für Kinder. Ein Höhepunkt aus Sicht der RHU-Vorsitzenden Fink ist der Informationaabend mit Micheal Mwase vom ugandischen Rainbow House of Hope, am Freitag, 13. Oktober (Details s.u.). Mwase weilt zusammen mit Francis Kyeyune auf seiner Tour durch Europa eine Woche lang in Schopfheim und gibt an diesem Abend lebendige Eindrücke von der Projektarbeit in Uganda geben wird.