Schopfheim „Traumschiff auf Rädern“ rollt an

Von Gudrun Gehr

Schopfheim. Die 13. Internationale Weinstraßenrallye, die Vino Miglia des Automobilclubs Maikammer / Pfalz, wird mit 75 Oldtimern am Freitag, 24. Juni, direkt durch Schopfheim führen. Es ist die sechste Etappe der Tour, die nach Schopfheim führt. Hinter sich haben die Fahrzeugführer den Start in Neustadt /Weinstraße am 18. Juni und die Fahrt zum weitest entfernten Punkt in Meran / Südtirol. Die Teilnehmer befinden sich dann wieder auf dem Rückweg in die Pfalz, wo sie am 25. Juni eintreffen. Die Chauffeusen und Chauffeure werden dann rund 1800 Kilometern durch sechs Länder hinter sich haben, und manches historische Vehikel wird bei der Überquerung der bis zu 2500 Metern hohen Alpenpässe kräftig geschnauft haben.