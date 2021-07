Der Verwaltungsrat der Sparkasse Wiesental hat in seiner Sitzung am 14. Juli Georg Ückert (links) einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Wiesental gewählt. Ückert wird die Stelle zum 1. Juli 2022 als Nachfolger von Lothar Müller, der am 30. Juni 2022 in den Ruhestand geht, übernehmen, heißt es in einer Pressemitteilung des Geldinstituts. Ückert ist seit über 20 Jahren Vorstandsmitglied der Sparkasse. Er wurde im Jahr 2000 in den Vorstand der ehemaligen Sparkasse Schopfheim gewählt. Foto: zVg