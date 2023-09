Schopfheim Uehlin-Häuser versinken im Tiefschlaf

Wunsch und Wirklichkeit: Das neue „Uehlin-Haus“ existiert bislang nur auf dem Werbeplakat, die beiden alten warten immer noch auf den Abriss. Foto: Werner Müller

Das Unternehmen hat ungeachtet dessen bereits mit der Vermarktung der geplanten Wohnungen begonnen, wenn auch „unter Vorbehalt“, wie Claudia Wolf mit Blick auf die noch ausstehende Baugenehmigung betont.

Investor wünscht Gespräch mit der Stadt

Sie räumt in diesem Zusammenhang ein, dass die schwierige Lage auf dem Bau- und Immobiliensektor (Rohstoffpreise, steigende Zinsen) natürlich auch am Uehlin-Neubau nicht spurlos vorübergeht. Trotz alledem sei das Unternehmen bestrebt, das Projekt zu „nachvollziehbaren Konditionen“ zu realisieren und wolle in diesem Zusammenhang auch mit der Stadt noch einmal über Modalitäten bei der Bauabwicklung und der Verkehrsregelung reden, so Wolf.

Sogar die alte Sonnenuhr hat schon einen Riss. Foto: Werner Müller

Im Erdgeschoss des Neubaus mit der Leuchtschrift „Uehlin-Haus“ an der Frontfassade will der Investor gewerbliche und gastronomische Nutzungen (Café) unterbringen sowie in den Obergeschossen bis zu acht Wohnungen beziehungsweise Praxisräume.

Im Keller soll eine alte Druckmaschine zudem an den historischen Ursprung der beiden alten Häuser erinnern. Dort hob der Buchdrucker Johann Georg Uehlin vor nicht ganz 160 Jahren bekanntlich das „Markgräfler Tagblatt“ aus der Taufe. Durch eine Glasplatte im Fußboden können die Besucher künftig einen Blick auf dieses Relikt der Stadtgeschichte erhaschen.

Abriss und Neubeginn in diesem Jahr ungewiss

Wann genau das der Fall sein wird, steht noch in den Sternen. Beim Kauf hat sich der Investor allerdings verpflichtet, den Neubau binnen drei Jahren zu verwirklichen. „So lange wollen wir aber nicht warten“, versichert Claudia Wolf und erinnert daran, dass ihr Unternehmen als Eigentümer ja auch „laufende Kosten“ zu tragen habe. Ob der Startschuss für Abriss und Neubeginn noch in diesem Jahr fällt, könne sie definitiv nicht sagen. „Ein konkretes Datum steht noch nicht fest“, erklärt die Geschäftsführerin. Sie sei aber zuversichtlich, dass die Genehmigungsbehörden bald grünes Licht geben. „Dann“, so Wolf, „legen wir los.“

Das ist durchaus im Sinne der Stadt. „Wir wünschen uns einen Baubeginn so schnell wie möglich – am liebsten schon gestern“, erklärt Bürgermeister Dirk Harscher auf Nachfrage. Das neue Uehlin-Haus sei schließlich eines der „wichtigsten Projekte“ für Schopfheim.