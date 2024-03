Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat, vermutlich beim Rangieren, den im Boden verankerten, umklappbaren Sperrpfosten auf dem Weg zum Spielplatz in der Straße Am Eisweiher beschädigt. Der Vorfall ereignete sich laut einer Zeugin am Mittwoch gegen 18.25 Uhr. Die Verankerung im Boden sei vollständig umgebogen gewesen, sodass der Pfosten um neunzig Grad gekippt war, schildert die Polizei. „Da hierzu „erheblich physikalische Kräfte wirken mussten, ist von einem erheblichen Schaden an dem unfallverursachenden Fahrzeug auszugehen“, die der Fahrer auch ohne jeden Zweifel bemerkt haben müsste, heißt es weiter. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980, bittet weitere Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.