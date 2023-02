Schopfheim Unfallflucht in Hauptstraße: Zeugen gesucht

Schopfheim. Etwa 250 Euro Schaden gab es bei einem Spiegelstreifer am Freitag in der Hauptstraße. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern – konnte jedoch von einem Zeugen beobachtet werden. Demnach fuhr er gegen 9.10 Uhr die Hauptstraße von der Adolf-Müller-Straße her kommend in Richtung Feldbergstraße. Auf Höhe der Hausnummer 54 touchierte er den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand parkenden Opel. Laut Zeugen soll es sich um einen Mann mit dunklen Haaren handeln.