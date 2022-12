Schopfheim Unternehmerpersönlichkeit alter Schule

Der gelernte Werkzeugmacher begann nach einem Abstecher nach München eine zweite Lehre als Fernsehtechniker und legte im April 1970 die Meisterprüfung ab. Ein Jahr später gründete Werner Bühler im eigenen Haus in Eichen ein Radio-Geschäft, reparierte und verkaufte Rundfunk- und Fernsehgeräte so erfolgreich, dass das Dachgeschoss seines Einfamilienhauses schnell zu klein wurde.

1974 folgte der Umzug nach Schopfheim ins erste Ladenlokal am Marktplatz in das Gebäude, in dem heute bei „Tessy“ Kaffee getrunken wird. Weitere drei Jahre später wechselte das florierende Unternehmen über die Hauptstraße in das Anwesen der damaligen Firma „Radio-Link“: Das Haus „Radio Bühler“, in das nun auch die ganze Familie einzog, nahm Fahrt auf und expandierte rasant. Mehrere Umbauten wurden erforderlich, Verkaufsflächen erweitert und das Servicecenter in Gündenhausen eröffnet.