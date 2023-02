Schopfheim Uriger Kerl bereichert Fasnacht

Nachdem die Gruppe mit einem Dorfflohmarkt Mitte Mai auf dem Lohhof von Cliquenchef Jörg Schön seine Premiere als Veranstalter eines öffentlichen Anlasses hatte, wirkte sie am 11.11. in Schopfheim mit und gestaltete dann mit der Feuerwehr das Narrenbaumstellen im Dorf. Über Fasnacht stehen viele weitere Aktivitäten an: Die Teilnahme an allen Schopfheimer Straßen-Events, dazu am Maulburger Nachtumzug und am Buurefasnachtsumzug in Hasel sowie am Langenauer Fasnachtsfeuer. Im Frühjahr will man einen zweiten Hofflohmarktes durchziehen.