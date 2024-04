Schopfheim: VdK mit Mitgliederrekord

Weiter berichtete Schöpflin von der Mammut-Aufgabe, die Mitglieder per Brief einzuladen. Hierzu wurden die Einladungen in 430 Briefkuverts eingetütet. Um Portokosten in Höhe von 320 Euro zu sparen, wurden die Einladungen von den Mitgliedern persönlich eingeworfen.

Kassenbericht

Der positiv verlaufene Kassenbericht wurde von Rechnerin Ruth Grunwald verlesen. Kassenprüfer Willi Klemm bestätigte die einwandfreie Kassenführung. Der Vorstand wurde von den Mitgliedern einstimmig entlastet.

Neuwahlen

Wahlleiter Bernd Sevecke, der auch Mitglied des Kreisseniorenrats ist, leitete die Neuwahlen. In ihren Ämtern wurden einstimmig bestätigt: Erhard Schöpflin (Vorsitzender), Ruth Grünwald (Kassiererin) und Gerlinde Gerspach (Schriftführerin).