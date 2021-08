Schopfheim Voller Vorfreude an die Platte

Mit vier Teams und 41 gemeldeten Aktiven gehen die Herren in die neue Spielzeit. Mit großem Ehrgeiz starten die Herren I mit Mannschaftsführer Jan Brutschin in der Bezirksliga. Die zweite Mannschaft tritt mit Mannschaftsführer Volker Fischer in der Kreisliga an. Unter der Führung von Jet Loong Tang spielt die dritte Mannschaft in der Kreisklasse A, während die vierte mit Klaus Dullisch an der Spitze in der Kreisklasse B um Punkte kämpft.