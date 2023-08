Schopfheim Vom Tod der Mutter überrascht

Im Februar 1944 wird der Wohnblock in Berlin, in dem sie ein möbliertes Zimmer bewohnt, von Bomben zerstört. Sie verbringt Nächte im Keller und fährt krank zur Erholung für einen Monat nach Hause.

Von der Gestapo verhaftet

Bei ihrer Ankunft erfährt Gisela Waldi, dass am Vortag ihre Mutter beerdigt worden ist. Der Grund: Katharina Waldi wollte mit ihrem Sohn in die Schweiz flüchten und wird von der Gestapo verhaftet. Auf der Polizeiwache im Rathaus wird sie in eine Arrestzelle gesperrt. Dort nimmt sie ein starkes Schlafmittel und verstirbt in der Zelle. Damit entgeht sie der sicheren Ermordung. Dem Sohn gelingt die Flucht in die Schweiz, er überlebt die NS-Zeit.

Gisela Waldi-Kreuer notiert über ihre Ankunft in Schopfheim: „Um 23 Uhr ging ich noch ans Grab meiner Mutter. Im Haus erinnerte mich alles an meine Mutter, an Herbert, an Dieter. ... Ich kam aus dem Heulen nicht mehr raus.“

Schweizer Staatsbürger

Aus dem Jahrbuch entnimmt man, dass Gisela Waldi-Kreuer nach dem Tod ihrer Mutter wieder bei Siemens, diesmal in der Stadt Rokytnice, zu deutsch Rochlitz, im Riesengebirge arbeitet. Bei Kriegsende flieht sie vor den sowjetischen Truppen. Sie kehrt nach Schopfheim zurück, studiert Physik, Mathematik und Chemie. 1947 heiratet sie Helmut Kreuer und lebt mit ihm in der Schweiz. 1962 erhält das Ehepaar die Schweizer Staatsbürgerschaft.