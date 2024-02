Schopfheim: Von der Modellschule zum Regelfall?

Und wie sieht es mit dem Lehrermangel aus? Statistisch gesehen sei man im Plus, rechnet die Schulleiterin vor. Allerdings gebe es Engpässe in den Bereichen Bildende Kunst, Musik und Sport, schränkt Tatsch gleich wieder ein.

Nur ein Halbjahr Sport

Das führe dazu, dass ein Sportlehrer im ersten Halbjahr die eine und im zweiten eine andere Klasse unterrichte. Für die Schüler entfalle dadurch je ein Halbjahr lang der Sportunterricht. Im Bereich Bildende Kunst unterstützten zwei Künstlerinnen das Kollegium, und im musischen Bereich sei man dünn besetzt. Man müsse kreativ sein und wissen, welche „Farbe man über die Löcher“ streiche, sagt Tatsch.

Lehrer zieht es weg

Die Lehrerversorgung sei schon seit Bestehen des THG schwierig. Gerade die jüngeren Lehrer gingen nach einiger Zeit am THG oft nach Freiburg zurück, wo viel ihre Studium absolviert haben. Das erschwere die Kontinuität und die langfristige Planung sowie mehrjährige Projekte.

Sobald beispielsweise eine Lehrerin ein Kind bekäme, hätte sie ein Anrecht darauf, wohnortnah eingesetzt zu werden, sagt Tatsch. Heißt: Wenn eine Lehrerin in Freiburg wohnen geblieben ist, wird sie einer Schule dort zugewiesen, erläutert die Direktorin. Das bedeute aber keineswegs unbedingt, dass die Lehrerin dann tatsächlich auch in Freiburg arbeiten könne. Denn wenn dort alle Plätze vergeben sind, werde sie an andere Schulen im „Speckgürtel“ Freiburgs abgeordnet, landen also mithin in Breisach oder Emmendingen. Das halte viele aber dennoch nicht davon ab, zu gehen, bedauert Tatsch.