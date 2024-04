Schopfheim: Von der Quelle bis zur Mündung

Von Fahl aus sind dies 55 Kilometer, aber nicht alle Teilnehmer laufen die ganze Strecke. Karin aus Wiechs, die schon seit Jahren mitläuft, reicht die Strecke von Schönau nach Schopfheim, schließlich sei sie ja auch schon etwas älter und man solle es ja auch nicht übertreiben. Der Lauf sei immer gut organisiert und das Ganze einfach eine super Sache. Dieses Mal seien zum ersten Mal ihre Tochter und die Enkelkinder mitgelaufen, da hätte der Lauf natürlich noch viel mehr Spaß gemacht.

Achim und Anne aus Todtnau sind in Fahl gestartet. „Die Strecke bis Zell ist wunderschön, danach läuft man meist auf Teerstraßen, das ist dann nicht mehr so angenehm zum Laufen“, sagt Anne. Aber der Lauf an sich sei eine tolle Sache, vor allem bei dem schönen Wetter. Für Anne ist in Schopfheim Schluss, Achim will noch bis nach Steinen zur nächsten Verpflegungsstation weiter laufen.