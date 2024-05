Schopfheim: Wandern auf der „Sonnenseite“ der Stadt

Das Angebot richte sich an alle, die ihre mehr oder weniger neue Heimat aus einer ebenso ungewohnten wie faszinierenden Perspektive aus kennen lernen wollen. So ganz nebenbei, so Müller, wolle der Schwarzwaldverein in Zusammenarbeit mit der Stadt auch etwas gegen die zunehmende Entfremdung zwischen Bürgern und Kommunalpolitik unternehmen. Und wo lasse sich das besser bewerkstelligen, als bei einer gemütlichen Runde auf Schusters Rappen durch den Entegast, bei der man mit dem Bürgermeister hautnah in Kontakt kommen kann. Auch für Kinder habe der Entegast einiges zu bieten, schwärmt Marita Sütterlin, Vorsitzende des Schwarzwaldvereins und Leiterin der Familiengruppe. Das sei mindestens genau so spannend wie der Besuch in einem Vergnügungspark.