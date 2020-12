Schopfheim „Weihnachten in der Tüte“ zum Mitnehmen

Kurz und knapp: „Viele tolle Ideen haben wir in den vergangenen Wochen notiert und teilweise umgesetzt.“ Aus all dem wird (laut Ulrike Krumm in Gersbach und Kürnberg „noch unter Vorbehalt“) nichts. Schon der letzte Gottesdienst am vierten Advent in der Stadtkirche fällt aus.

„Uns bleibt die Hoffnung, dass wir einiges davon später nachholen können“, sagt Ulrike Krumm und verweist auf das, was vom Festtagspaket noch übrig geblieben ist: die digitalen Angebote, mit denen Weihnachten ins Wohnzimmer kommt. Auf der Couch zu erleben sind an Heiligabend, den Feiertagen, an Silvester und Neujahr „gestreamte Gottesdienste“.

Die Links dazu und nähere Infos finden Interessenten auf der Homepage der Kirchengemeinden.

Pfarrer Martin Schmitthenner empfiehlt zudem den Besuch der festlich geschmückten Stadtkirche, die täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet ist, an den Feiertagen und an Heiligabend sogar von 10 bis 17 Uhr.

In den Kirchen finden die Besucher „Weihnachten in der Tüte“ zum Mitnehmen. Damit können sie zuhause feiern, begleitet von Texten, Bastelbögen, Liedern und Vorschlägen, wie das Fest unter völlig ungewohnten Bedingungen „allein oder zu mehreren“ komplett „anders“ stattfinden könnte.

Nach derzeitigem Stand dürfen die Kirchen an Heiligabend und auch sonst geöffnet bleiben. Das Dekanat überlegt, während der Feiertage eine „Seelsorge-Hotline“ einzurichten. Und Ulrike Krumm verspricht: „Ich werde versuchen, unter Tel. 07622/6722663 und 0151/68121849 so gut wie möglich erreichbar zu sein.“

Weitere Informationen: Aktuelle Infos oder Änderungen sowie die Termine der Online-Angebote gibt’s auf den Webseiten www.eki-fahrnau-gersbach.de und www.eki-schopfheim.de.