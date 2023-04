Schopfheim Weiter Kritik an „Möblierung“

Es sei in seinen zwanzig Jahren Gemeinderatstätigkeit noch nie so oft auf etwas angesprochen worden – „und nur negativ“, erklärte etwa Andreas Kiefer (Unabhängige). Auch Marc Leimgruber (CDU) wusste von vielen Rückmeldungen, „aber nicht einer einzigen positiven“, zu berichten – und schloss sich der an ihn herangetragenen Kritik aus vollstem Herzen an. „Es geht nicht darum, Kritik nicht auszuhalten – aber ich muss den Leuten einfach in jedem einzelnen Punkt recht geben“, sagte Leimgruber.

Kritik an Funktion und Form

Aufs Korn nahm er sowohl die –je nach Perspektive verkehrsbehindernde oder -beruhigende – Wirkung der neuen Element als auch deren Gestaltung. Wie sich der Verkehr da den ganzen Tag durch die Stadt „durchbremse“, sei kaum mit anzusehen. Und die Gestaltung – die „angemalten Bäumchen etwa“ – sei „sehr befremdlich“. Für regelrecht gefährlich halte er den neuen „Stadtwald“ in der Kranz-Kurve. Die ersten Autos seien schon durchs Beet gefahren, und in der ganzen Stadt müssten Pylonen ausgestellt werden, um zu verhindern, dass Autos in die Kübel krachten – „das ist doch kein Zustand.“ Sein Appell: „Wir müssen auf die Bürger hören und noch mal an das Thema ran.“