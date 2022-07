Schopfheim Welche Voraussetzungen braucht es zum Durchstarten?

Die Veranstaltung begann mit einer Firmenpräsentation durch Gastgeber und Gründer Tobias Grüneberg. Seit 2021 ist der junge Wiesentäler mit seiner Video-Marketing-Agentur Lean Media im Gewerbegebiet in der Hohe-Flum-Straße ansässig. In seinem Vortrag ging Grüneberg auf das Thema des Abends ein: Welche Herausforderungen bestehen dabei, ein Start Up zu gründen – speziell im ländlichen Raum? Diese Frage wurde anschließend unter Moderation von Gemeinderätin Martina Hinrichs und Organisator André Huber mit Gründern, Mitgliedern der SPD und Landespolitiker Jonas Hoffmann diskutiert.

Nachdem Grüneberg auf bürokratische Hürden eingegangen war, wies Frederic Geiger, Gründer des Co-Working-Spaces Startblock in Lörrach, auf den Bedarf an geeigneten Räumlichkeiten für Start-ups hin – mit ein Grund dafür, dass junge Gründer nach dem Studium in den ländlichen Raum zurückkehren.