Schopfheim Wenn ein Mensch nichts wert ist.

In Wiechs werden in einem ersten Transport 1940 78 Menschen nach Grafeneck gebracht und dort ermordet. Insgesamt sind es 107 Personen, die vom Markus-Pflüger-Heim aus in die Gaskammer geschickt werden. Eine Frau überlebt (s. Artikel unten).

Einzelschicksale

Im Film werden die Geschichten von Anna Gottlieb (*4. Oktober 1887), Emma Lachenmann (*15. März 1881) und Friedrich Döbelin (*1. Mai 1889) genauer beleuchtet. Sie zeigen, wie eine Diktatur persönliche Schicksalsschläge missbraucht, ohne dem Einzelnen irgendein Grundrecht zuzugestehen. Auch wird deutlich, wie Angehörige vergeblich versuchen, Betroffene zu retten.

Aktuelles Thema

In einem Videogespräch mit den drei Schülerinnen sagt Katharina Heubes, es sei ein sehr aktuelles Thema und erschreckend, dass es wieder viele rechte Bewegungen in Deutschland gebe. Die Erstellung des Films sei viel Arbeit gewesen und habe viel Zeit in Anspruch genommen. Die drei haben sich das Projekt aufgeteilt. Es entstand im Zuge eines Geschichtsprojekts, betreut wurden sie von Claudia Tatsch, Lehrerin für Geschichte und Deutsch und Schulleiterin des Theoder-Heuss-Gymnasiums.

Die historischen Hintergründe des Filmes recherchierte Kira Hagmann. Sie war auch für den Schnitt und die Technik des Filmes verantwortlich. Anninka Shimshek hat sich mit den Biografien der Betroffenen auseinandergesetzt und Katharina Heubes hat die Rolle des Anstaltsarztes Herbert Piepenbrink untersucht.

Informationen

Die Verlegung

von Stolpersteinen und -schwelle findet am kommenden Montag, 28. August, statt. Um 14 Uhr werden zunächst die Stolpersteine für Meta und Herbert Mayer in der Hauptstraße 49 verlegt, anschließend derjenige für Katharina Waldi in der Hauptstraße 14. Der Künstler Gunter Demnig wird die Verlegung selbst vornehmen. Schließlich wird die Stolperschwelle vor dem Markus-Pflüger-Heim in Wiechs verlegt. Im Anschluss wird zu einem Beisammensein im Markus-Pflüger-Heim eingeladen.

Der Film

wird am Montag bereits um 12.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus gezeigt und nochmals beim Empfang im Markus-Pflüger-Heim.