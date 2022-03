Schopfheim Wichtige Posten wieder besetzt

Auf seine neue Rolle als Leiter des Bezirksdienstes freut Schmidt sich sehr. „Das ist eine spannende Aufgabe in einem guten Team“, so der 50-jährige Polizeibeamte, der verheiratet ist und einen Sohn hat. Schmidt übernimmt die Nachfolge von Klaus Ziegler, der den Bezirksdienst mehr als 20 Jahre leitete und mittlerweile in Pension gegangen ist.

In „große Fußstapfen“ tritt nach eigenen Worten auch Britta Schroeder, die als Leiterin des Polizeipostens Oberes Wiesental die Nachfolge von Lothar Mühl antritt, der das Amt 17 Jahr innehatte. Die 46-Jährige gebürtige Schopfheimerin trat nach dem Abitur 1996 in den gehobenen Polizeidienst ein und kehrte nach Abschluss ihrer Ausbildung im Jahr 2003 ins heimische Revier zurück. Dort arbeitete die verheiratete Mutter von zwei Töchtern zunächst im Schichtdienst, unter anderem auch als Dienstgruppenleiterin. 2016 wechselte sie als Jugendsachbearbeiterin in den Ermittlungsdienst. Nach dem Weggang von Lothar Mühl übernahm sie die kommissarische Leitung des Polizeipostens in Schönau.

Sie reizt an der neuen Aufgabe besonders, dass sie sowohl für den Streifen- als auch für den Ermittlungsdienst zuständig ist. „Das ist eine interessante Mischung“, so Britta Schroeder, die sich nach den ersten fünf Wochen im obereren Wiesental schon „sehr wohl“ fühlt.

Nach Angaben von Ralf Ühlin sind die 53 Personalstellen im Polizeirevier zu knapp 90 Prozent besetzt. Der Polizeiposten Oberes Wiesental verfügt über 6,5 Stellen – die Hälfte davon bekleiden Frauen. Im Polizeirevier beträgt der Frauenanteil laut Ühlin 36 Prozent.