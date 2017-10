Schopfheim Wider den Zuschuss-Wildwuchs

„Gemeinsam stark für unsere Region“: Unter diesem Motto will sich ab sofort die Geschäftsführung des Autohauses Böhler engagieren.

Schopfheim (hjh). Als „regional verankertes Unternehmen“ wolle sich ihr Haus – wie bisher schon – für die Vereine in der Markgrafenstadt und im Umland einsetzen, betont Manuela Böhler-Szmerlowski.

Nun aber in geordneten Bahnen. Denn um eine gerechte Verteilung der verfügbaren Mittel zu erreichen, sei es notwendig, den derzeitigen Wildwuchs einzudämmen. „Allein in Schopfheim gibt es über 160 Vereine. Da ist es schwer, die Übersicht zu behalten“, sagt Manuela Böhler-Szmerlowski und kündigte im Pressegespräch Regeln an, nach denen das Unternehmen künftig bei der Vergabe von Zuschüssen ab 2018 verfahren will.

„Alle interessierten Vereine können sich bis 15. November offiziell um ein kooperatives Böhler-Sponsoringbewerben“, heißt es in der Broschüre mit den neuen Verfahrensregeln. Aus den aussagekräftigen Bewerbungen wähle dann das Autohaus-Team jedes Jahr „drei bis fünf nachhaltige Projekte aus“, die man dann individuell fördern will.

Großen Wert legt das Autohaus auf die Nachhaltigkeit der Projekte, die möglichst in den Bereichen Kinder- und Jugendförderung, Umwelt und Soziales angesiedelt sein sollten. „Die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, der Umwelt- und Tierschutz oder die Förderung von Inklusions- und Integrationsprojekten sowie Freizeitangebote für ältere Menschen liegt uns ganz besonders am Herzen“, betont Manuela Böhler-Szmerlowski.

Bei dem vorgestellten Sponsoring-Verfahren geht ihr die Vertriebsassistentin Susanne Schnerring zur Hand, die mit ihr nach Ablauf der Bewerbungsfrist und der Bearbeitungszeit voraussichtlich Ende November die ausgewählten Empfänger von Fördermitteln auch bekannt geben wird.

Bewerbungsunterlagen sind unter www.autohaus-boehler.de zu beziehen und bis 15. November per Mail an vertrieb@autohaus-boehler.de einzureichen. Zur Teilnahme berechtigt sind „alle Mitglieder oder Mitarbeitenden von Vereinen mit Sitz in der Umgebung von Schopfheim im Radius von 15 Kilometern“. Die Namen der ausgewählten Vereine werden veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.