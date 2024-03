Schopfheim-Wiechs: Im Dorfparlament endet eine Ära

Bereits bei der Amtsverpflichtung vor fünf Jahren hatte Hodapp angekündigt, bei der kommenden Kommunalwahl nicht mehr zur Verfügung zu stehen; bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats bestätigte er das in Zusammenhang mit der nun auch in Wiechs anstehenden Kandidatenkür für die Kommunalwahl erneut.

Bewerber für Ortschaftsrat

Die Versammlung, in der die Liste für die Ortschaftsratswahl zusammengestellt wird, findet am Mittwoch, 20. März, 20 Uhr im Vereinsraum der Halle statt. Von den aktuellen Ortschaftsräten stehen Stefan Dietz, Kai Horschig und Hans-Dieter Reif erneut zur Verfügung; mit Stefan Dietz ist auch bereits ein Kandidat für das Ortsvorsteheramt gefunden. Martin Gebhardt, Linda Hodapp, Oliver Neudecker und Ino Hodapp treten nicht mehr an.