Schopfheim/Wiesental: Diebstahl aus Autos

Aus einem schwarzen Mercedes, der in der Kapellenstraße in Wiechs auf einem privaten Parkplatz geparkt war, wurde unter anderem eine hochwertige schwarze Daunenjacke der Marke Marc O´Polo gestohlen, berichtet die Polizei. In der selben Nacht wurden aus einem weiteren Fahrzeug in der Dinkelbergstraße in Wiechs ein Geldbeutel und Windeln entwendet. Eine Grundstückskamera in der Silberrankstraße zeichnete in der betreffenden Nacht auf Donnerstag gegen 4.00 Uhr eine männliche Person auf, die von Fahrzeug zu Fahrzeug lief und versuchte, die Türen zu öffnen.

Der unbekannte Mann hatte eine dunkle Cap mit weißem Emblem, weiße Sneakers, eine dunkle Jacke mit weißen Emblem im Schulterbereich und auf dem Rücken, eine schwarze Umhängetasche sowie eine dunkle Hose und einen hellen Kapuzenpulli an, so die Polizei.