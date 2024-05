Den symbolischen Scheck über den Erlös des diesjährigen Wasserlaufs überreichte Jürgen Ekert vom Orgateam am Dienstag an den Vereinsvorsitzenden Richard Renz. Der Erlös stammt aus dem Wiesentäler Wasserlauf (WWL), der in diesem Jahr von Fahl nach Basel führte. Normal beginnt er auf Höhe der Feldberg-Quelle und führt bis an die Wiesenmündung in Basel.

Über 500 Teilnehmer

Insgesamt 505 Läufer hatten Ende April an dem Lauf entlang der Wiese teilgenommen, der in seiner zehnten Auflage mittlerweile durchaus den Status einer Traditionsveranstaltung für sich in Anspruch nehmen kann. Vor einem Jahr waren es noch 400, vor zwei Jahren 300 Läufer gewesen. „Dieses Jahr haben wir es geschafft, dass wir eine kompakte Gruppe waren“, freut sich Ekert.