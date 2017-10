Schopfheim Willkommene Hilfe für viele Projekte

„Gutes bewahren, Neues erfahren“: Diesem Motto huldigen nach den Worten Reinhold Fetschers die Freunde der Grundschule Fahrnau.

Schopfheim-Fahrnau (hjh). Der Vorsitzende gab damit bei der Mitgliederversammlung die Richtung vor, nach der die Förderer auch in Zukunft der Grundschule und ihren gut 200 Schützlingen ideell und finanziell unter die Arme greifen wollen.

2016 gab der Verein insgesamt rund 10 000 Euro in den Bereichen Kultur und Computer aus und bezuschusste darüber hinaus ein Hochbeet, den Wintersporttag, einen Beamer, den Vitrinenschrank sowie Mittel für den Schwimmunterricht, für die Fasnacht, die Schulbücherei und den Unterricht des Schulchors.

Das Geld dazu beschafften sich ein paar der aktuell 88 Vereinsmitglieder mit Einsätzen beim Adventsmarkt, beim Sommerfest und beim Laternenfest.

Zu diesen erwirtschafteten Einnahmen kommen laut Kassenbericht von Svetlana Brodt noch die Mitgliedsbeiträge, die zusammen mit den Einnahmen beim Sommerfest auf dem Schulhof schon rund 3300 Euro ausmachen.

Das und das Polster auf der hohen Kante bewogen die Mitglieder, den Zuschussanträgen der Schulleitung für eine Theaterfahrt und einen Ausflug nach Freiburg sowie den Wintersporttag zuzustimmen. Alles zusammen schlägt mit insgesamt 1700 Euro zu Buche.

Die Förderung dieser Projekte entspreche mit ihren sozialen und kulturellen Aspekten der Satzung, betonten Reinhold Fetscher und sein Stellvertreter Heiko Schellhorn.

Trotzdem gab es Widerstand. Susanne Kempf mahnte eine finanzielle Beteiligung der Schüler zum Theaterprojekt (700 Euro) an und lehnte einen Ausflug nach Freiburg samt Schüler-Rallye durch die Innenstadt kategorisch ab, weil diese Reise ihren Töchtern „langweilig“ vorgekommen sei.

Ihr Votum hatte zwar keine Konsequenzen auf das positive Abstimmungsergebnis insgesamt. Ihr Hinweis auf die Beteiligung der Eltern an den Kosten für die Theaterfahrt trug jedoch Früchte. Die Versammlung beschloss, die Eltern mit einem Eigenanteil von je 1.50 Euro an der Finanzierung zu beteiligen – auch als zarten Hinweis darauf, dass eine ganze Reihe von Projekten an der Grundschule ohne Mitwirkung des Vereins gar nicht möglich wären.

Der Rektorin Claudia Ströble ist das natürlich völlig klar. Deshalb versäumte sie am Ende auch nicht, den Vereinsmitgliedern für ihren ehrenamtlichen Einsatz zu danken.

Dem Vorstand des Vereins gehören im kommenden Jahr an: Reinhold Fetscher (Vorsitzender), Heiko Schellhorn (Stellvertreter), Svetlana Brodt (Kasse), Simone Lange (neue Schriftführerin) und die Beisitzerinnen Agnes Kähny und Susanne Kempf. Außerdem ist Claudia Ströble im Vorstand von Amts wegen (Schulleiterin) vertreten.

Schopfheim-Fahrnau (hjh). Der Vorsitzende gab damit bei der Mitgliederversammlung die Richtung vor, nach der die Förderer auch in Zukunft der Grundschule und ihren gut 200 Schützlingen ideell und finanziell unter die Arme greifen wollen.

2016 gab der Verein insgesamt rund 10 000 Euro in den Bereichen Kultur und Computer aus und bezuschusste darüber hinaus ein Hochbeet, den Wintersporttag, einen Beamer, den Vitrinenschrank sowie Mittel für den Schwimmunterricht, für die Fasnacht, die Schulbücherei und den Unterricht des Schulchors.

Das Geld dazu beschafften sich ein paar der aktuell 88 Vereinsmitglieder mit Einsätzen beim Adventsmarkt, beim Sommerfest und beim Laternenfest.

Zu diesen erwirtschafteten Einnahmen kommen laut Kassenbericht von Svetlana Brodt noch die Mitgliedsbeiträge, die zusammen mit den Einnahmen beim Sommerfest auf dem Schulhof schon rund 3300 Euro ausmachen.

Das und das Polster auf der hohen Kante bewogen die Mitglieder, den Zuschussanträgen der Schulleitung für eine Theaterfahrt und einen Ausflug nach Freiburg sowie den Wintersporttag zuzustimmen. Alles zusammen schlägt mit insgesamt 1700 Euro zu Buche.

Die Förderung dieser Projekte entspreche mit ihren sozialen und kulturellen Aspekten der Satzung, betonten Reinhold Fetscher und sein Stellvertreter Heiko Schellhorn.

Trotzdem gab es Widerstand. Susanne Kempf mahnte eine finanzielle Beteiligung der Schüler zum Theaterprojekt (700 Euro) an und lehnte einen Ausflug nach Freiburg samt Schüler-Rallye durch die Innenstadt kategorisch ab, weil diese Reise ihren Töchtern „langweilig“ vorgekommen sei.

Ihr Votum hatte zwar keine Konsequenzen auf das positive Abstimmungsergebnis insgesamt. Ihr Hinweis auf die Beteiligung der Eltern an den Kosten für die Theaterfahrt trug jedoch Früchte. Die Versammlung beschloss, die Eltern mit einem Eigenanteil von je 1.50 Euro an der Finanzierung zu beteiligen – auch als zarten Hinweis darauf, dass eine ganze Reihe von Projekten an der Grundschule ohne Mitwirkung des Vereins gar nicht möglich wären.

Der Rektorin Claudia Ströble ist das natürlich völlig klar. Deshalb versäumte sie am Ende auch nicht, den Vereinsmitgliedern für ihren ehrenamtlichen Einsatz zu danken.

Dem Vorstand des Vereins gehören im kommenden Jahr an: Reinhold Fetscher (Vorsitzender), Heiko Schellhorn (Stellvertreter), Svetlana Brodt (Kasse), Simone Lange (neue Schriftführerin) und die Beisitzerinnen Agnes Kähny und Susanne Kempf. Außerdem ist Claudia Ströble im Vorstand von Amts wegen (Schulleiterin) vertreten.

https://sites.google.com/site/gsfahrnau