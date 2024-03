Schopfheim: „Willkommenseingang“ für die Schule

Kosten und Zuschüsse

Die Kosten für die Umgestaltung veranschlagt die Verwaltung mit etwa 123 000 Euro; etwa 68 000 Euro davon könnten über Zuschüsse abgedeckt werden. „Da mittelfristig die Sanierung der Dr. Max-Metzger-Schule inklusive der Außenanlagen ansteht, diese aber in der Schulbauförderung keine Berücksichtigung findet, bietet es sich an, einen Teil der Außenraumplanung in die Sanierung der Adolf-Müller-Straße mit einzubeziehen“, argumentiert die Verwaltung. Mit Schulleitung, Denkmalbehörde und Feuerwehr sei der Vorentwurf bereits abgestimmt, heißt es abschließend.