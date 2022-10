Schopfheim „Wir sind da – bis zum Schluss“

Schopfheim. Der Kurs wird gemeinsam mit dem stationären Hospiz am Buck in Lörrach, der Hospizgruppe Kandern und der Hospizgruppe Dreiländereck angeboten. Die Teilnehmer werden sich in vier Modulen an jeweils drei Tagen intensiv mit sich selbst und mit den Themen „Tod“ und „Sterben“ auseinandersetzen.

Der Bedarf an palliativer Versorgung steige stetig an, heißt es in einer Pressemitteilung des ambulanten Hospizdiensts. Das Versorgungsnetz werde immer weiter ausgebaut, so dass Menschen den letzten Lebensweg gut begleitet auch zu Hause gehen können.