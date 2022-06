Schopfheim „Wir ziehen das jetzt durch“

Insgesamt wurden bisher 10 000 Eintrittskarten verkauft. Seit Wochen ausverkauft ist das Gastspiel des Spaniers Àlvaro Soler (Support: Solers Bruder Greg Taro), zu dem am 16. Juli ab etwa 19.30 / 20.30 Uhr rund 3500 Fans den Platz bis auf den letzten Winkel füllen werden. Karten dagegen gibt es noch für die Auftritte von „The Hooters“ (Support: die Band „One Way Ticket“) am Donnerstag, 14. Juli, Adel Tawil (15. Juli, Support: „Sameday“) und „LaBrassBanda“, die das Musikvolk am Sonntag ab 19.30 Uhr mit Hochgeschwindigkeits-Blasmusik aufmischen wollen, nachdem die unter dem Namen „BrassBuebe“ bekannten Lokalmatadoren die Stimmung eine Stunde zuvor gehörig angeheizt haben.

In den zwölf Jahren mit bisher zehn Veranstaltungen habe es selten noch Karten an der Abendkasse gegeben. „Aber die Menschen sind wegen Corona vorsichtiger geworden und trauen mitunter auch dem Wetter nicht ganz“, glaubt Christoph Römmler den Grund für Unsicherheiten im Publikum zu wissen. Die Pandemie verunsichert aber auch nach wie vor die Akteure. „Alle haben Angst, sich das Virus einzufangen, denn das wäre für alle Künstler eine Katastrophe“, erklärt der Geschäftsführer von Karo-Events das sicherlich spürbare Verhalten seiner Stars, statt der sonst üblichen Publikumsnähe Distanz zu wahren. Aber: „Wir ziehen das jetzt durch“, verspricht Römmler. Die sehr guten Vorverkaufszahlen hätten alle Erwartungen übertroffen und sein Team zu einem „Weiter so“ ebenso animiert wie die erfreuliche Tatsache, dass bis auf eine einzige Ausnahme alle Sponsoren mit im Boot geblieben sind. „Ohne die wäre es nicht möglich, diese Leuchtturmveranstaltung in Schopfheim zu organisieren“, betonte Römmler und weist darauf hin, dass er an dem Event nicht zuletzt auch wegen der tatkräftigen Unterstützung durch die Stadtmusik festhalten könne, deren Engagement der ganzen Mann- und Frauschaft „weit über das Bierzapfen hinaus“ reiche.

Zuschusskürzung „schade“

Schließlich habe aber auch die Hilfe der Stadt selbst in allen Bereichen zum bisherigen Erfolg des „Sommersounds“ beigetragen. Und es sei schade, dass die Stadt nach einem Beschluss des Gemeinderates über Zuschusskürzungen nachdenke, die „ein großes Loch“ in das Finanzierungsgefüge des Events reiße.

Er hoffe, dass die Sparmaßnahme nicht zu Ausfällen führe, sagte der Geschäftsführer, der es schade fand, dass mit ihm über die Zuschusskürzung vor dem Beschluss nicht geredet worden sei. „Aber jetzt finden wohl doch noch Gespräche statt“, kündigte er an.

Und zwar mit Rückenwind von Seiten des Stadtoberhauptes Dirk Harscher, der meinte: „Wenn wir diese Veranstaltung wegen ein paar Euros auf Dauer verlieren, müssen wir viele andere ebenfalls auf den Prüfstand stellen“, sagte er und versicherte, dass er für den Sommersound kämpfen werde. Er glaube nämlich, dass sich viele der Tatsache nicht bewusst seien, was solche Veranstaltungen sonst noch so alles an positiven Aspekten mit sich bringen. Jetzt aber stehe erstmal die Freude am freudigen Ereignis im Mittelpunkt: „Konzentrieren und freuen wir uns auf einen großartigen Sommersound.“

Dienstag, 12. Juli, ab 10 Uhr: Aufbau Bühne

Mittwoch, 13. Juli, ab 8 Uhr: Aufbau Technik auf dem gesamten Gelände

Donnerstag, 14. Juli: The Hooters, Einlass: 18.30 Uhr, Ende etwa 23 Uhr

Freitag, 15. Juli: Adel Tawil, Einlass: 18.30 Uhr, Ende etwa 23 Uhr

Samstag, 16. Juli: Alvaro Soler, Einlass: 18.30 Uhr, Ende etwa 23 Uhr

Sonntag, 17. Juli: LaBrassbanda, Einlass: 17.30 Uhr, Ende etwa 22 Uhr.

Montag, 18. Juli, ab 8 Uhr: Abbau

Die Veranstalter weisen nochmals darauf hin, dass mit allen Anwohnern und anliegenden Geschäftsinhabern gesprochen worden sei. Der Wochenmarkt sei gewährleistet, die Zugänge zu den Geschäften ebenfalls. Und auch der ÖPNV sei wieder mit im Boot: Die Eintrittskarten berechtigen zur Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Schopfheim und wieder zurück.