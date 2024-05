Die Feuerwehr wurde laut Polizei am Dienstag, gegen 13 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus in der Austraße gerufen, da es in einer Küche brennen würde. Der Brand, der schon auf das Mobiliar übergegriffen hatte, konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Brandursache könnte ein Toaster gewesen sein, der auf einer Herdplatte stand und in Brand geriet; die Bewohnerin habe wohl die falsche Herdplatte angestellt. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Die Wohnung sei derzeit nicht bewohnbar; die Familie kam anderweitig unter. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst vor Ort.