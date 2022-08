Schopfheim Ziehung unter 1000 Losen

Etwa 1000 Karten befanden sich auf dem Tisch, auf dem Glückskind Ryan Walter unter den wachsamen Augen von Jörg Buchleither und Hans Glöggler nach glücklichen Gewinnern „fischen“ durfte, während Tesfaldet (Tessy) Reda das Großereignis, das er im Auftrag des Wirtevereins organisieren durfte, noch einmal kurz Revue passieren ließ.

„Alle waren an diesem Abend glücklich“, sagte er, Das Feedback, das in den Tagen danach in den Betrieben eintrudelte, war „ideal“. Die Bands, die zum Tanz aufspielten, kamen prima an, die Speisen und Getränke ebenfalls.

Und auch das Wetter habe perfekt gepasst: „Es war nicht zu kalt, aber – in diesen Tagen fast schon etwas Besonderes – auch nicht zu warm“, schwelgte Tessy in Erinnerungen an eine Veranstaltung, die nach diesem großartigen Erfolg im kommenden Jahr traditionell am ersten Samstag im August (5. August 2023) auf jeden Fall neu aufgelegt wird, dann „hoffentlich“ wieder mit dem Team des „Goldenen Löwen“, das heuer wegen der Bauarbeiten in der Austraße hatte passen müssen.

Die Gewinner

Das „Kleine Eck“ überreicht dem Schopfheimer Gerhard Lallasch einen 40-Euro-Gutschein, der „Adler“ spendiert Natalie Schultz aus Steinen eine Übernachtung im Komfort-Doppelzimmer mit Frühstück für zwei Personen, und im Gasthaus „Sonne“ in der Altstadt warten auf Heidi Detterbeck (Schopfheim) zwei Holzhacker-Bretter.

Hans Glöggler lässt Claudia Calugiro (Hasel) einen 50-Euro-Gutschein springen, Regina Engel aus Steinen darf mit einer weiteren Person in der „Neuen Krone“ essen und trinken, über einen 50-Euro-Gutschein aus dem Gasthaus „Kranz“ darf sich Uta Eichin aus Schopfheim freuen, und ein exzellentes Frühstück gibt’s für zwei Personen in Tesnaz Café Bar für den Schönauer Wolfgang Schmidt.