Schopfheim Zirkus-Familie aus Leidenschaft

Kaiser schildert weiter, dass man mitunter auch unter großem Zeitdruck stehe. So hatte das schlechte Wetter in der vergangenen Woche zur Folge, dass man aufgrund des matschigen Bodens nicht planmäßig den Platz wechseln konnte und daher nur einen Tag für den Aufbau in Gündenhausen hatte. Da man bereits Reklame veröffentlicht habe, sei ein Verschieben der ersten Vorstellung aber nicht in Frage gekommen - „es ist manchmal eine Zwickmühle“.

Spannendes Manegenprogramm

Das zweistündige Programm mit Tierschau und Pause bietet einige Höhepunkte, verspricht Kaiser, der selbst als „Clown Bambino“ auftritt. So werden verschiedene Akrobatik-Kunststücke zu bestaunen sein und in der Manege unter anderem ein Handstand auf einer Stuhlpyramide in acht Metern Höhe präsentiert. Ein weiteres Highlight sind die Dressuren mit Tieren von Kamelen über Araber-Pferde bis zum rund 50 Zentimeter kleinen Zwergpony „Mini“. Und auch Kaisers Nichte, die erst zweijährige Summer, lebt die Zirkustradition der Familie weiter und ist schon mit ersten Kunststücken in der Vorstellung dabei.

Informationen

Vorstellungen:

Der „Circus Edmund Kaiser“ gastiert bis Ostermontag in Schopfheim-Gündenhausen in der Nähe der Firma Seger Elektro. Die Vorstellungen finden bis Freitag täglich um 16 Uhr, Samstag um 16 und 19 Uhr, Sonntag und Ostermontag um 14 Uhr statt. Info- und Tickethotline: 0178 / 363 72 64.

Eintrittspreise:

Donnerstag ist Kindertag – Kinder zahlen zehn Euro auf allen Plätzen; Samstag 19 Uhr – für alle zehn Euro auf allen Plätzen; Sonntag ist Familientag – Erwachsene zahlen nur den Kinderpreis; Ostermontag ist „Mutti-Tag: Mütter haben in Begleitung eines zahlenden Kindes freien Eintritt.

Spenden:

Der Zirkus freut sich über Stroh- oder Heuspenden. Interessierte können sie über die Info-Hotline 0178 363 72 64 melden.