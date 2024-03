Schopfheim: Zu Besuch im Irrenhaus Hollywood

Was wird hier gespielt? In was für einen Film sind wir da geraten? Eines ist klar: Wir sind in Hollywood. Das Gebrüll zu Beginn des Metro-Goldwin-Mayer-Löwen sagt schon alles. Wir schreiben das Jahr 1935 und die Filmdiva Lily da Costa hat zu tief ins Glas geschaut, landet für eine Nacht wegen Trunkenheit am Steuer in der Ausnüchterungszelle.