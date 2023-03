Schopfheim Zukunftsvisionen für das Höhenbad

Stadt übernimmt vorläufig 35 000 Euro im Jahr

„Es hat viele Termine mit der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister gegeben“, berichtete Andrea Strübe. „Wir haben Ideen entwickelt und ein Konzept vorgelegt.“ Was dabei herausgesprungen ist, kann sich sehen lassen. Die Stadt betreibt das Schwimmbad in Schweigmatt nun für zwei Jahre weiter und übernimmt jährliche Kosten in Höhe von rund 35 000 Euro.