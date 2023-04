Schopfheim Zwei Millionen für neuen Hochbehälter

Bilanzvolumen wächst

Das Bilanzvolumen habe sich im 2022 gegenüber dem Vorjahr um 415 622 Euro erhöht und liege nun bei etwa 2,8 Millionen, stellte Arno Asal mit Blick auf den Jahresabschluss 2022 fest, bevor er ins Detail ging und Einsparungen und Mehrausgaben vorstellte. Die Betriebskostenumlage sank gegenüber dem im Wirtschaftsplan angenommenen Wert (638 000 Euro) um 35 000 Euro, was für Rheinfelden zu einer Erstattung in Höhe von 53 789 Euro führt; Maulburg, Schwörstadt und Schopfheim (11 138 Euro) müssen nachzahlen. Einsparungen verzeichnete Asal bei den Stromkosten (44 558 Euro), obwohl sich der Verbrauch gegenüber dem Vorjahr von 903 346 auf 914 987 Kilowattstunden erhöht hat. Asal: „Grund für die Einsparung ist der Wegfall der EEG-Umlage seit dem 1. Juli 2022.“ Kleinere Einsparungen gab es auch in anderen Bereiche, etwa bei Brenn- und Treibstoffen (-2 418 Euro), bei der Betriebsführungspauschale (-1252 Euro) oder beim Wasserentnahmeentgelt (-1938 Euro).

Mehr ausgegeben als veranschlagt wurde unter anderem bei den Abschreibungen bei Reparaturen und Instandhaltungen (+3197 Euro und bei den Zinsaufwendungen (+928 Euro).

Die Verlustmenge (Rohrnetzverluste, Spülwasser für Filterrückspülung, Prozesswasser und Behälterreinigung) wurden gegenüber 2021 um 27 191 Kubikmeter reduziert.

Stromkosten steigen

Für das laufende Jahr rechnen die Verantwortlichen beim Strom mit erheblich steigenden Kosten. Diese liegen um das 3,7-fache höher als im Vorjahr; 2022 wurden hier etwa 45 000 Euro fällig. Der monatliche Verbrauch liegt bei etwa 78 000 Kilowattstunden.

Sorge bereitet dem kaufmännischen Betriebsleiter auch die aktuelle Zinsentwicklung, die zu einer höheren, finanziellen Belastung führt. Um die Investitionen zu finanzieren, hat der Verband 2022 ein Darlehen in Höhe von 250 000 Euro zu einem Zinssatz von 1,71 Prozent aufgenommen und ein zweites Darlehen in Höhe von 238 000 Euro zu einem Zinssatz in Höhe von 3,29 Prozent.