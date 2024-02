Schopfheimer Dilldapp: Aus Vorstandsetage auf den Narrenthron

Foto: Anja Bertsch

„Lotti“ Gisin gibt den Laudator

Als Laudator fungierte Lothar „Lotti“ Gisin – bekannt als Urgestein der Wibufa, in diesem Fall aber vor allem als ehemaliger Kollege des Sparkassenchefs die Idealbesetzung in diesem Amt: „Sparkasse Direktor a.D. Lothar Müller he me do g’frogt –ne alte Arbetskolleg vo mir, nur isch er zweu Stöck über mir ghogt“, spielte Lotti auf die zumindest räumlichen Höhenunterschiede zwischen dem früheren Hausmeister Gisin und dem neuen Dildappen an – um die Zeit als „Facility-Manager“ und unter einem „guete Chef“ denn aber doch in den höchsten Tönen zu loben – und aus dem Nähkästchen zu plauern, das sich in diesen 26 Jahren reichlich gefüllt hat. Seit kurzem nun sind beide –Gisin und Müller –im Ruhestand – auch das Stoff für einen humorvollen Seitenhieb des Laudator: „Ich war vorher dra, e Johr war’s knapp. Ha mer’s no halber denk: Wenn de Husmeister goht, haut de Chef au bald mol ab.“ Und natürlich Stoff für einen Ausblick aufs drohende Alter und einen nicht immer schönen Einblick in die zugehörigen -Erscheinungen, so von Senior zu Senior...