Schopfheimer Markt: Mit Gerhard Brombacher geht ein Urgestein

Kunden sammeln Geld

Immer noch gerührt ist Brombacher von der Reaktion seiner Kunden, als er ein Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die Corona-Vorschriften zahlen musste. Er hatte beim Abräumen seines Standes wegen der Anstrengung die Maske abgenommen, berichtet er. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts habe dies angezeigt und er habe eine Strafe von knapp 130 Euro zahlen müssen. Kunden seien dabei nicht in der Nähe gewesen. Als der Vorfall bekannt wurde, sammelten Kunden Geld, mit dem Brombacher die Strafe zahlen konnte.

Wachsweich

Und wie isst Brombacher sein Ei am liebsten? Wachsweich, so wie seine frühere Frau ihm gezeigt hat, wie man es kochen soll. Das erreiche man, indem man das Ei in einen Topf mit kaltem Wasser gibt, das Wasser auf einem Elektroherd zum Kochen bringt, den Herd dann ausschaltet und das Ei vier Minuten ziehen lässt. Mit der Restwärme erreiche es dann die ideale Konsistenz. Wichtig sei aber, dass das Ei vorher nicht im Kühlschrank war. Wenn doch, müsse man es am Abend zuvor herausholen, damit es Zimmertemperatur hat.