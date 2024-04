Schopfheimer Zauberkünstler: „Betrug“ mit Charme und Spaßgarantie

Seine Eheschließung erfolgte 1974, genau vor 50 Jahren; die „goldene Hochzeitsreise“ wird das Ehepaar im Sommer an den Ringköbing-Fjord in Dänemark führen. Zwei Kinder wurden geboren und gingen in die Schopfheimer Waldorfschule. In dieser Zeit wurden seine Bastelaktivitäten noch intensiver: Für den alljährlichen Martini-Basar stellte er gemeinsam mit seiner Ehefrau viel Spielzeug her, und auch in der Herstellung der benötigten Zauberartikel erwarb er noch mehr Routine. Auch die ersten Zauber-Workshops führte er in dieser Zeit durch.

Trotz seiner mittlerweile jahrzehntelangen Erfahrung, zahlloser Auftritte und vieler begeisterter Zuschauer bleibt Hans Klinger in seiner Selbsteinschätzung bescheiden: „Eigentlich bin ich nur ein kleiner Hobby-Zauberer“, sagt er über sich selbst.

Gedankenlesen und Tischzauber

Auf eine bestimmte „Zauber-Disziplin“ spezialisiert hat er sich nicht; eine ausgeprägte Fingerfertigkeit etwa, die er beispielsweise bei Kartentricks anwenden könnte, besitze er nicht. Viel mehr präsentiert er ein Rundum-Programm mit Gedankenlesen und Tischzauberei. Inspiration holt er sich dabei auch von großen Zauberkollegen wie den „Ehrlich-Brothers“.