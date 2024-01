Schule: Ziel: mehr Beitragsgerechtigkeit in der Schulkindbetreuung

Die Schulkindbetreuung

Aktuell wird an allen städtischen Grundschulen im Zeitfenster von 7 bis 17 Uhr eine Betreuung angeboten. Die freizeitpädagogischen Offerten werden überwiegend von den durch die Stadt beauftragten Trägern der Jugendhilfe – SAK und Kaltenbach-Stiftung – umgesetzt. Gegenwärtig besuchen 463 Kinder von 1641 Grundschülern die Schulkindbetreuung, rund 50 Mitarbeiter sind mit diesen Aufgaben beschäftigt. Die Finanzierung wird gedrittelt in Stadt-, Land- und Eltern-Beiträge, so Fachbereichsleiterin Ilona Oswald in der von Kathrin Stotz verfassten Sitzungsvorlage.

Die bisherige Staffelung

Bis zum Jahr 2016 wurde ein einheitlicher Betrag von allen Eltern erhoben. Ab 2017 wurde im Zusammenhang mit einer konzeptionellen Neuausrichtung der Betreuung eine einkommensabhängige Staffelung eingeführt, die von den Eltern als solidarische Beteiligung bis heute „nahezu durchgängig“ akzeptiert wird, so Oswald.