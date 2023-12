Die Prüfung war auch auf einen unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen und die illegale Beschäftigung von Ausländern ausgerichtet.

Am Standort Lörrach wurden je sechs Ordnungswidrigkeitsverfahren und Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts und illegaler Beschäftigung eingeleitet. Weitere 21 Befragungen lieferten erste Hinweise auf Unstimmigkeiten. So könnte in neun Fällen – sechs im Raum Offenburg und drei im Raum Freiburg – der Mindestlohn unterschritten sein. Unter anderem könnten drei Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge nicht korrekt abgeführt haben. Die Ermittlungen laufen.