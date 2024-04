Schwarzwaldregion: Tourismus am Belchen erholt sich

Wiedereröffnungen

Dies sei trotzdem sicherlich kein leichtes Unterfangen, seien die Winter doch unbeständig und die Anzahl an Beherbergungsbetrieben und -betten im Gesamten rückläufig, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Umso mehr freue man sich bei der Schwarzwaldregion Belchen über Wiedereröffnungen, wie zuletzt im Schwarzwald Romantik Hotel Wieden (ehemaliges Hotel Sonnenhang) mit seinem Restaurant Wiedener Hof. Auch das Almgasthaus Knöpflesbrunnen, oberhalb von Utzenfeld gelegen, hat in Adrian Suevo-Wulf einen neuen Pächter gefunden und bietet wieder Übernachtungen an. Dass dies, ebenso wie die Neueröffnung des traditionsreichen Hotels in Wieden, eine Bereicherung für die Urlaubsregion am Fuße des Belchens sein wird, stehe außer Frage.