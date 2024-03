Schwarzwaldverein Hausen: Suche nach neuem Vorsitzendem

Gaza-Krieg Netanjahu über Hamas-Führer: "Wir kriegen sie alle!"

«Nummer Drei, Zwei und Eins» seien als nächstes an der Reihe, so der israelische Regierungschef mit Blick auf die Führung der Hamas. Isreal bombardierte in der Nacht ein Flüchtlingslager. Der Überblick: