Schwerer Unfall: Cabrio überschlägt sich mehrfach

Der Mann war von Niederböllen kommend in Richtung Oberböllen unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Cabrio verlor und ins Schleudern kam, berichtet die Polizei. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Felswand, überschlug sich mit seinem Cabrio mehrfach bis das Cabrio nach etwa 50 Metern auf dem Dach zum Liegen kam. Von Ersthelfern und der Feuerwehr konnte der schwerverletzte Fahrer aus seinem Cabrio befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog den 67-Jährigen ins Unispital nach Basel. Der Sachschaden an dem Cabrio wird auf etwa 180 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Cabrios war die Landstraße voll gesperrt. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Straßenmeisterei im Einsatz.