Schwerer Unfall: Im Auto eingeklemmt

Laut Polizei befuhr ein 48-jähriger Autofahrer die Kreisstraße von Wiechs aus in Richtung Nordschwaben, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn kam und mit dem Auto eines entgegenkommenden 37-Jährigen kollidierte. Der 37-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Auto gerettet werden. Er wurde schwer verletzt. Seine mitfahrende Ehefrau sowie eines der beiden mitfahrenden Kinder wurden leicht verletzt. Der 48-Jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt.