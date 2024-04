Schwimmen: Delphin-Schwimmer Ammon Pannach begeistert

Vom 19. bis 21. April fand in Stuttgart das 48. Otto-Fahr-Swim-Meeting statt. Dieser Wettkampf war die letzte Chance zur Qualifikation für die Süddeutschen Meisterschaften. Auch für die Aktiven von Rot-Weiß Lörrach war es das Hauptziel, sich für die anstehenden Meisterschaften zu qualifizieren. Das gelang dem einen oder anderen mit Bravour. Allerdings konnten somit einige der zu ehrenden Sportler am Freitagabend nicht persönlich an der Sportlerehrung in der neuen Brombacher Sporthalle anwesend sein.