Es war der krönende Abschluss der Hallensaison und eine Belohnung für die Athleten des SSV Grenzach. Sie durften beim 25. internationalen Swimcup in Esbjerg (Dänemark) starten. Mit über 11 000 Starts dürfte der Swimcup zu den größten Wettbewerben in Europa zählen. Während die Athleten in den Finals in packender Atmosphäre von tausenden von Zuschauern angefeuert wurden, verfolgten in Deutschland die Familien den Wettkampf live im Fernsehen. Amélie Tesche (2012) wuchs über sich hinaus und holte in drei Endläufen Gold, unter anderem über 25 Meter Brust und 50 Meter Brust. Über die doppelt so lange Distanz schwamm sie in 37,66 Sekunden die aktuell fünftschnellste Jahrgangszeit auf der Kurzbahn. Über 25 Meter Schmetterling gewann Amélie in 14,83 Sekunden. Über 25 Meter Freistil erreichte sie mit 13,97 Sekunden Bronze. Felicia Teta und Agnes Berisha verfehlten im Finale über 25 Meter Brust nur knapp das Podium, und lieferten sich auch im Finale über 100 Meter Brust ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das Felicia mit einem fünften Platz für sich entscheiden konnte. Fabian Löwe (Jahrgang 2000) durfte sich mit dem Dänischen Meister Elias Marius Elsgaard messen. Er holte Bronze über 100 Meter Brust mit einer Zeit von 1:02,06 und Gold über 200 Meter Brust mit einer Zeit von 2:18,64.