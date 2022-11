Schwörstadt Fettnäpfchen, Verwicklungen und Rätselraten

Die Geschichte spielt in einem Luxushotel in einem Nobelskiort. Der Unternehmer Herbert Hartmann checkt mit seiner Gattin in einer Suite ein. Dem Portier Hans kommt es seltsam vor, dass auf den Namen Hartmann neben der Suite noch ein Zimmer gebucht wurde, was der Unternehmer auch noch als Irrtum bestätigt. Der Portier beginnt an seinem Verstand zu zweifeln, hat er doch die Reservierung selbst angenommen. Kurze Zeit später möchte Lisa Leitner einchecken, für die aber kein Zimmer gebucht ist. Das Rätsel beginnt. Der Unternehmensberater Frank Berger lernt Lisa dann beim Abendessen kennen und wundert sich, dass die Dame alleine am Tisch sitzt. Die beiden Urlauber Robert und Erna Sturz, die zum ersten Mal in der „feinen Gesellschaft“ gastieren, schaffen es doch tatsächlich, von einem Fettnäpfchen in das andere zu treten. Und der Azubi-Portier Fritz bringt sich und andere durch seine Berufsunerfahrenheit in Schwierigkeiten.